Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Neuauflage des Selbstbehauptungskurs für Frauen ab Herbst 2024 bei der Polizei Celle

Celle (ots)

Celle - Auch 2024 heißt es wieder "Mut zur Gegenwehr!" der Selbstbehauptungskurs für Frauen. Dieser wird organisiert und durchgeführt von der Polizei Celle.

Unter der Leitung des Präventionsteams werden 2024 vier Kurse angeboten, welche pro Kurs je vier Abende umfassen.

Worum geht es hier? Den Teilnehmenden sollen Strategien aufgezeigt werden, sich zu schützen und zu wehren. Denn leider kommt es auch in Stadt und Landkreis Celle immer wieder zu Gewaltsituationen, anzügliche Bemerkungen oder Herabwürdigungen gegen Frauen.

Egal ob am helllichten Tage, am Abend oder in der Nacht, Fälle aus der zurückliegenden Zeit zeigen, dass Frauen auf der Straße, in Parks oder in Gaststätten Opfer von Gewalt werden. Sie werden gegen ihren Willen sexuell berührt, verbal belästigt oder auch körperlich angegangen und stehen dem häufig fassungslos gegenüber. Viele Frauen meinen sie seien chancenlos gegenüber ihrem Peiniger. Dabei zeigen Untersuchungen genau das Gegenteil: Frauen können sich häufig sehr erfolgreich zur Wehr setzen.

Christian Riebandt, Leiter des Präventionsteams der Polizei Celle, dazu: "In einer Welt, in der Frauen oft klein beigeben, ist es an der Zeit, die wahren Stärken zu erkennen und zu entfalten. Es gilt also nicht sich anzupassen bzw. sich zurückzuhalten, sondern sich zu behaupten und das eigene Potenzial auszuschöpfen. Stärke und auch Selbstbewusstsein kommt nicht von körperlicher Kraft, sondern von einem unbezwingbaren Willen. Dieser unbezwingbare Wille befähigt Frauen selbstbewusst aufzutreten und sich selbst zu verteidigen. Denn jede Frau, unabhängig vom Alter, verdient es, sich sicher und selbstbewusst zu fühlen, in jedem Moment und in jeder Situation. In unserem Selbstbehauptungskurs für Frauen sollen diese nicht nur Strategien erlernen, sich körperlich zu verteidigen, sondern auch die eigene Stimme zu erheben und Grenzen klar zu setzen."

Die Kurse findet jeweils von 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr in der Jägerstraße 1 in Celle statt.

Die Termine dieses Jahr sind: 23.10.24 und die drei folgenden Mittwoche; 14.11.24 und die drei folgenden Donnerstage; 08.01.25 und die folgenden Mittwoche, sowie ab dem 06.02.25 und die drei folgenden Donnerstage.

Es fällt eine Pauschale von 25 Euro an, welche bei Kursbeginn zu entrichten ist.

Ihr Interesse ist geweckt? Melden sie sich heute noch unter der E-Mail-Adresse postfach-praevention@pi-ce.polizei.niedersachsen.de für einen Kurs an.

