POL-CE: "Mit Sicherheit vor Ort" - Die Kontaktbeamten Eike Thiel und Frank Voigt kommen in Deinen Stadtteil

Celle - Die Kontaktbeamten werden KOB's genannt und sind nah an den Bürgerinnen und Bürgern dran. Sie sind sichtbar in Stadt und Landkreis unterwegs und immer ansprechbar. Sie kümmern sich um die Sorgen und Nöte der Mitmenschen in den Stadtteilen der Stadt Celle. Im letzten Jahr waren die Kontaktbeamten der Polizeiinspektion rund zwei Wochen lang in allen Stadtteilen unterwegs. Viele Hinweise sind nicht nur bei der Polizei bearbeitet worden, sondern auch direkt an die zuständigen Stellen von Verwaltung und Politik weitergeleitet worden. Auch Ortsbürgermeisterinnen/-bürgermeister waren manchenorts dabei und haben die Gelegenheit zur Bürgernähe genutzt. Diese erfolgreiche Aktion wird nun in diesem Jahr von den Kontaktbeamten Frau Eike Thiel und Herrn Frank Voigt wiederholt. Von Montag, den 29. Juli 2024 bis zum Donnerstag, den 08. August 2024 reisen die beiden Kontaktbeamten von Stadtteil zu Stadtteil. Die genauen Termine entnehmen Sie den beigefügten "Tourdaten". Nutzen Sie die Gelegenheit des Gesprächs. An den festgelegten Orten werden sie Informationen zu polizeilich relevanten Themen, wie z.B. generelle Sicherheit im Alltag, Einbruchschutz, Sicherheit in sozialen Netzwerken und Verkehrssicherheit erhalten. Am Freitag, den 09. August 2024, in der Zeit von 09:00 bis 12:00 Uhr, rundet die Abschlussveranstaltung "Kaffee mit den KOB's" in der City-Wache die City-Tour 2024 mit einem Tag der offenen Tür ab. Kinder können sich Bastelbögen, Stundenpläne, Malbögen, Kinderpolizeiausweise und Fingerbadruckkarten abholen. Lichtbilder mit Dienstmütze am Steuer eines Streifenwagens sind auch kein Problem.

