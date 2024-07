Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Vermeintliches Diebesgut sichergestellt - Eigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Celle (ots)

Celle - Am 21.07.2024 werden zwei amtsbekannte Personen in den Triftanlagen kontrolliert. Sie führen dabei einen hochwertigen Fahrradsattel und einen Akku für ein E-Bike mit sich. Auf Nachfrage können sie zu den Eigentumsverhältnissen keine schlüssigen Angaben machen. Die Polizei ist auf der Suche nach den Eigentümer der sichergestellten Gegenstände. Hinweisgeber können sich unter 05141 2770 an die Polizei wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell