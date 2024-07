Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Schwerer Verkehrsunfall auf der B3 - Drei Verletzte Personen

Celle (ots)

Celle - Am gestrigen Montag (22.07.2024) ist es gegen 11:50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad auf der B3 gekommen, bei welchem drei Personen teils schwer verletzt worden sind. Aufgrund eines Rückstaus in Fahrtrichtung Celle, auf die B214, kommt der Verkehr zum Stillstand. Ein 85-jähriger Dacia Fahrer erkennt die Situation zu spät und fährt auf ein bereits stehendes Motorrad, welches mit zwei Personen besetzt ist, auf. Durch die Wucht des Aufpralls wird das Motorrad in den davorstehenden PKW geschoben, welcher wiederum den davor befindlichen PKW touchiert. Durch den Zusammenstoß werden der 50-jährige Motorradfahrer und seine 48-jährige Sozia, welche aus Schweden stammen, schwer verletzt. Der 85-jährige Dacia Fahrer wird leicht verletzt. Die B3 ist zunächst für etwa eine Stunde vollgesperrt und für etwa weitere zwei Stunden halbseitig gesperrt. Hierdurch kommt es sowohl auf der B3, als auch auf den Umgehungsstraßen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell