POL-OG: Kehl - Ermittlungen eingeleitet

Kehl (ots)

Am Freitag gegen 2:15 Uhr wurde die Polizei wegen eines Verdachtsfalles in der Kleinriedstraße alarmiert. Eine Zeugin meldete eine männliche Person mit einer Taschenlampe, die sie vor ihrem Wohnhaus bemerkte. Der verdächtige Mann flüchtete durch den Garten. Eine Polizeistreife entdeckte in der Nähe einen Mann auf einem E-Scooter. Er wurde für weitere Überprüfungen zum Polizeirevier Kehl gebracht. Bei der Personenkontrolle fanden die Beamten ein Pfefferspray und eine geringe Menge Betäubungsmittel, die sichergestellt wurden. Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann auf einem zuvor gestohlenen Fahrzeug unterwegs war und sich möglicherweise einen weiteren entwendeten E-Scooter in der Kleinriedstraße bereitgestellt hatte. Gegen den Mann werden nun mehrere Strafanzeigen gestellt.

