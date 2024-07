Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Mit über 2 Promille Unfall verursacht

Celle (ots)

Langlingen - Am Samstag (20.07.2024)ist es gegen 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligtem 38-jährigen Skoda-Fahrer gekommen. Der Fahrzeugführer fährt die Bahnhofstraße in Richtung Hauptstraße und biegt hier nach rechts ein. Aus bislang nicht geklärter Ursache kommt er nach links von der Fahrbahn ab, durchbricht einen Grundstückzaun und prallt dann gegen eine Mauer. Der leichtverletzte Fahrer wird zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus gebracht. Hier wird durch die eingesetzten Kollegen ein Atemalkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis sind 2,07 Promille. Zudem räumt der Fahrzeugführer noch Canabiskonsum ein. Sein Führerschein ist beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet worden.

