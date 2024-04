Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unfallflucht mit hohem Schaden - Polizei bittet um Hinweise; Achtjähriger bei Kollision mit ausparkendem Auto schwer verletzt; Bilanz der Verkehrssicherheitswoche und mehr

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Unfallflucht mit hohem Schaden - Polizei bittet um Hinweise - Bruchköbel/Niederissigheim

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Sonntag im Bereich des Sportplatzes in der Obermarkersdorfer Straße bittet die Polizei um Zeugenhinweise zum Verursacher. In der Zeit zwischen Mitternacht und 14 Uhr waren ein schwarzer 3er BMW sowie ein schwarzer Hyundai i30 auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Ein Unbekannter hatte die Fahrzeuge, ein Hoftor sowie eine Schranke beschädigt und einen Gesamtschaden von über 8.000 Euro verursacht. Ohne sich jedoch um die Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der Verantwortliche davon. Wer den Beamten der Polizeistation Hanau II Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0.

2. Einbruch in Firma - Gelnhausen/Hailer

(jm) Unbekannte haben am späten Samstagabend versucht in eine Firma "Am Spielacker" (10er Hausnummer) einzubrechen. Gegen 23.20 Uhr meldete eine Sicherheitsfirma der Polizei einen Einbruchsalarm. Zuvor gelangten die Täter auf unbekannte Art und Weise zunächst auf das Gelände und öffneten eine Tür sowie ein Fenster zum Gebäude. Ohne offenbar in das Innere der Firma gelangt zu sein, verschwanden die Einbrecher wieder. Gegen Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

3. Achtjähriger bei Kollision mit ausparkendem Auto schwer verletzt - Gelnhausen

(lei) Ein Achtjähriger ist am Montagmorgen im Mühlbachweg bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. In Begleitung seiner Mutter war der Junge gegen 8.20 Uhr mit seinem Kinderfahrrad auf dem Gehweg vor der Hausnummer 13 unterwegs, als ein 52-jähriger Mercedesfahrer rückwärts aus einer Parklücke vor dem Haus herausfuhr und das Kind offenbar aus Unachtsamkeit erfasste. Der Junge wurde dabei umgestoßen und mit dem Fahrrad unter dem Fahrzeugheck eingeklemmt. Ein Rettungswagen brachte ihn schließlich mit Verdacht auf eine Unterschenkelfraktur in ein Krankenhaus.

4. Bilanz der Verkehrssicherheitswoche - Schlüchtern

(cb) Vergangene Woche (14. bis 20. April 2024) fand unter der Leitung von Polizeioberkommissar Christian Schopp eine Verkehrssicherheitswoche der Polizeistation Schlüchtern statt. In dieser Zeit führten die Beamtinnen und Beamten verstärkt Verkehrskontrollen mit unterschiedlichen Schwerpunkten unter anderem in Schlüchtern, Birstein und Sinntal durch. Die Ordnungshüter wurden dabei auch durch Kräfte des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz sowie durch bayrische Kolleginnen und Kollegen der Polizieinspektion Bad Brückenau unterstützt. Insgesamt wurden 130 Fahrzeuge und 205 Personen unter die Lupe genommen; hierbei ahndeten die Polizisten 48 Verkehrsordnungswidrigkeiten, stellten mehrere Knöllchen aus und fertigten zwei Verkehrsstrafanzeigen. Bei einer 19-Jährigen, die in einem Renault unterwegs war, wurde, nach vorheriger Urinprobe, eine Blutentnahme durchgeführt. Es besteht der Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss. Am Dienstag hatte es ein 45 Jahre alter Fahrer aus Schotten in seinem Skoda offenbar besonders eilig. Er wurde in der Kontrollstelle auf der Bundesstraße 276 bei erlaubten 70 mit 119 Stundenkilometern geblitzt. Als Folge dieser Geschwindigkeitsübertretung außerhalb geschlossener Ortschaften kommen nun 320 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot auf den Mann zu.

Offenbach, 22.04.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell