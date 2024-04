Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Auseinandersetzung nach Fußballspiel; mutmaßlicher Fahrraddieb geschnappt; Hoher Sachschaden bei Unfall unter mutmaßlichem Drogeneinfluss und mehr

1. Auseinandersetzung nach Fußballspiel: Zeugen gesucht! - Offenbach

(fg) Nach einem Fußballspiel der A-Junioren kam es am Samstagnachmittag in der Straße "Am Maingarten" am dortigen Sportplatz gegen 17.15 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht. Bereits während der Begegnung kam es zwischen dem 18-jährigen Beschuldigten und dem 16-jährigen Geschädigten aus Hanau zu einer verbalen Auseinandersetzung nach einem vorherigen Foulspiel; zudem soll es zu gegenseitigen Beleidigungen gekommen sein. Nach der Partie habe der 18-Jährige, so der bisherige Kenntnisstand, mit zwei weiteren Personen versucht, den 16-Jährigen zu schlagen sowie zu treten. Der Hanauer konnte sich wohl aus einem Haltegriff lösen und habe sich gewehrt. Er selbst blieb unverletzt. Der 18 Jahre alte Angreifer erlitt eine Platzwunde. Nach der Auseinandersetzung machte sich das Trio davon. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098 510-0.

2. Grauer Octavia muss ausweichen und kollidiert mit Baugerüst - Offenbach

(cb) Am frühen Freitagmorgen war eine 34-jährige Offenbacherin mit ihrem grauen Octavia auf der Mainstraße in Richtung Kaiserlei unterwegs. Gegen 5.55 Uhr kam ihr aus der entgegenkommenden Richtung ein schwarzes Auto mit OF-Kennzeichen entgegen. Dieses kam nach links von der Fahrspur ab und überfuhr die Fahrbahnmarkierung. Um einen Zusammenstoß mit dem schwarzen Wagen zu verhindern, wich die Skoda-Fahrerin nach rechts aus und kollidierte dort leicht mit dem Bauteil eines Baugerüstes. Am grauen Octavia entstand dadurch ein Sachschaden von etwa 3.500 Euro. Das Baugerüst blieb unbeschädigt. Die Polizei in Offenbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098 510-0.

3. Mutmaßlicher Fahrraddieb geschnappt - Mühlheim

(cb) Ein mutmaßlicher Fahrraddieb wurde am Sonntag, gegen 15.15 Uhr, in der Käthe-Kollwitz-Straße (einstellige Hausnummern) von einem bislang unbekannten Zeugen beobachtet, wie er mit einer Zange versucht haben soll, ein Fahrradschloss zu knacken. Der Tatverdächtige bemerkte den Zeugen, ließ von seiner Tat ab und flüchtete in Richtung Bürgerpark. Der Zeuge, welcher mit einem Kind unterwegs war, machte zwei Passanten in der Nähe auf den Langfinger aufmerksam. Die beiden Männer riefen aufgrund des schwankenden und unsicheren Ganges des vermeintlichen Fahrraddiebes zunächst einen Rettungswagen. Im Rettungswagen zeigte sich der 41-Jährige wenig kooperativ, woraufhin die Polizei zur Unterstützung gerufen wurde. Da der Mann offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt; dieser zeigte einen Wert von 2,83 Promille an. Die vor Ort geführten Ermittlungen erhärteten den Verdacht des versuchten Fahrraddiebstahls. Zudem besteht der Verdacht, dass der Tatverdächtige bereits kurz zuvor anderes angeschlossenes Fahrrad in der Käthe-Kollwitz-Straße geklaut hat. Der 41 Jahre alte Mann wurde mit auf die Dienststelle genommen und erkennungsdienstlich behandelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Hause entlassen. Auf ihn kommen nun mehrere Strafverfahren zu. Zeugen der beiden Vorfälle wenden sich bitte an die Polizei in Mühlheim unter der Rufnummer 06108 6000-0.

4. Einwohner von Heusenstamm und Rembrücken aufgepasst! Das Beratungsmobil des Polizeipräsidiums Südosthessen ist am 23. April auf dem Parkplatz "Alte Schule" - Heusenstamm/Rembrücken

(jm) Das Beratungsmobil des Polizeipräsidiums Südosthessen ist am Dienstag (23. April 2024) zu Gast auf dem Parkplatz "Alte Schule" in der Hauptstraße im Ortsteil Rembrücken. In der Zeit zwischen 13 und 16 Uhr informieren die Fachberater der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention alle interessierte Bürgerinnen und Bürger zum Thema "Einbruchschutz" und geben wertvolle Tipps wie man die eigenen vier Wände vor "ungebeten Gästen" besser schützen kann. Auch Broschüren und Flyer über das Thema "Einbruchschutz" hinaus, haben die Präventionsexperten mit an Bord. Unterstützung bekommen die Berater von einer Beamtin der Polizeistation Heusenstamm. Die Polizei freut sich auf zahlreiche Besucher. Kommen Sie vorbei. Wir sind für Sie da!

5. Hoher Sachschaden bei Unfall: Verursacher stand mutmaßlich unter Drogeneinfluss - Obertshausen

(lei) Drei beschädigte Fahrzeuge sowie Sachschaden von rund 57.000 Euro, so die erste Schätzung, hat ein 19 Jahre alte Ford-Fahrer am Samstagabend in der Albert-Schweitzer-Straße verursacht. Die Folge: Gegen ihn wird nun strafrechtlich ermittelt. Der Obertshausener war gegen 22.30 Uhr mit seinem Focus in südliche Fahrtrichtung unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 26 zunächst mit einem am linken Fahrbahnrand geparkten Volvo kollidierte, woraufhin der XC40 gegen die dahinter stehende Straßenlaterne sowie eine Mauer gedrückt wurde. Der Ford dreht sich durch die Wucht des Aufpralls und stieß mit dem Heck gegen einen am rechten Straßenrand abgestellten VW Golf. Alle Fahrzeuge sowie die Mauer und auch die Laterne wurden dabei lädiert, der Ford und der Volvo mussten letztlich sogar abgeschleppt werden. Da sich im Zuge der Unfallaufnahme herausstellte, dass der 19-Jährige offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, musste er später noch eine Blutprobe abgeben. Er muss sich nun einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung stellen.

6. Unfallflucht: Wer saß im Linienbus und kann Hinweise geben? - Neu-Isenburg

(jm) Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Freitagvormittag in der Offenbacher Straße/Rudolf-Seiferlin-Straße ereignet hat und bei der eine 54-jährige Businsassin leicht verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen soll gegen 9.30 Uhr ein Unbekannter von der Rudolf-Seiferlin-Straße in die Offenbacher Straße eingebogen sein. Der Fahrer des Linienbusses "51", der vorfahrtsberechtigt auf der Offenbacher Straße unterwegs war, musste stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stürzte im Linienbus die 54 Jahre alte Dame. Nach ersten Angaben forderte der Busfahrer die Frau auf, auszusteigen und fuhr ebenso wie der Verursacher weiter. Zeugen, insbesondere Businsassen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06102 2902-0 auf der Polizeistation in Neu-Isenburg zu melden.

7. Skoda angedotzt und geflüchtet - Langen

(cb) Einen Schaden vom rund 1.000 Euro verursachte ein bis dato unbekannter Unfallverursacher am Freitag an einem grauen Skoda Karoq. Die 37-jährige Fahrerin parkte ihren Skoda gegen 5.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Darmstädter Landstraße (60er Hausnummern). Als sie gegen 10 Uhr zu dem grauen Fahrzeug zurückkam, musste sie mehrere Beschädigungen im Bereich des linken Radkastens feststellen. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei in Langen nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06103 9030-0 entgegen.

8. Bargeld aus Food-Truck entwendet - Dreieich/Sprendlingen

(jm) Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag in einen Food-Truck in der Frankfurter Straße eingebrochen und haben Bargeld entwendet. In der Zeit zwischen 21 und 12.30 Uhr schlugen die Täter eine Scheibe des im Bereich der 130er Hausnummern abgestellten Trucks ein und gelangten ins Innere. Mit ihrer Beute flohen sie anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Kripo Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

