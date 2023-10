POL-GT: Containerbrand - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Eine Bäckerei an der Sundernstraße war in der Nacht von Freitag auf Samstag (20.10., 19.15 Uhr - 21.10., 02.15 Uhr) Ziel eines Einbruchs. Die unbekannten Täter gelangten durch eine rückwärtige Tür am Ricarda-Huch-Weg in die Räumlichkeiten. Den Erkenntnissen nach wurde ein Tresor mit Bargeld gestohlen. Die Polizei Gütersloh ...

