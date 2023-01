Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Haftbefehl

Weimar (ots)

Ein 35-jähriger Mann wurde am Donnerstag in Blankenhain von der Polizei aufgesucht. Gegen ihn lagen mehrere Haftbefehle vor. Da der Blankenhainer die damit angesammelten Geldstrafen nicht zahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

