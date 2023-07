Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Seitlich kollidiert und dabei in Straßengraben gefahren

Arnstadt, L 1044 N,(Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag, den 29.07.2023 gegen 15:00 Uhr befuhren ein 19-jähriger Audifahrer und ein 41-jähriger Kraftradfahrer hintereinander die L1044N von Arnstadt kommend in Richtung BAB 71. Als der Audifahrer am Abzweig Dornheim rechts abbog, fuhr der Kraftradfahrer an diesem rechts vorbei. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge, woraufhin der Kraftradfahrer in den Straßengraben fuhr. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wurde mit circa 5000,-EUR angegeben.

(sg)

