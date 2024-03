Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall auf Parkplatz

Ludwigshafen (ots)

Am Montagmorgen (25.03.2024), gegen 09:45 Uhr, wollte eine 73-jährige Autofahrerin auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Industriestraße in eine Parklücke einfahren und verwechselte dabei nach eigenen Angaben das Gaspedal mit der Bremse. Hierbei fuhr sie auf ein geparktes Auto auf. Der 55-jährige Besitzer, welcher neben seinem Fahrzeug stand, konnte noch rechtzeitig einen Zusammenstoß vermeiden, stürzte hierbei jedoch und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro.

