Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Widerstand, Körperverletzung und Trunkenheitsfahrt

Ludwigshafen (ots)

Am Montagnachmittag (25.03.2024), gegen 16:00 Uhr, wollte eine 39-Jährige ihre Kinder von einem Spielplatz im Stadtteil Edigheim abholen und parkte ihr Auto hierzu gegenüber der Hofeinfahrt eines Ehepaares. Da die 68-Jährige und ihr 67-jähriger Mann gerade aus der Hofeinfahrt ausfahren wollten, baten sie die 39-Jährige, ihr Fahrzeug umzuparken. Daraufhin entwickelte sich ein Streitgespräch, weshalb die 68-Jährige die Polizei verständigen wollte. Plötzlich griff die 39-Jährige das Ehepaar an, zog die 68-Jährige an den Haaren und schlug mehrfach auf den 67-Jährigen ein. Auch gegenüber den eintreffenden Polizeikräften verhielt sich die Frau extrem aggressiv, weshalb sie gefesselt werden sollte. Hiergegen leistete sie massiv Widerstand, wobei sie einen Polizeibeamten mehrfach trat und schlug. Außerdem beleidigte und bedrohte sie die Polizeikräfte lautstark. Da sie sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde die Frau in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Zwei Polizeikräfte, das Ehepaar sowie die 39-Jährige wurden leicht verletzt.

Gegen die 39-Jährige wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Da sie außerdem erheblich alkoholisiert war, wurde ihr eine Blutprobe entnommen und sie muss sich zusätzlich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

