Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Kollision mit Verkehrsschild - Zeugen gesucht

Celle (ots)

Wietze - In der Zeit zwischen 02:55 Uhr und 03:00 heute morgen (16.07.2024) ist ein bislang nicht bekannter PKW auf der Schulstraße in Richtung Steinförder Straße geführt worden. Aus bislang nicht bekannten Gründen ist der PKW beim Einbiegen in die August-Höfener-Straße von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Verkehrsschild kollidiert. Ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen hat der Fahrzeugführende seine Fahrt fortgesetzt. Die Polizei Wietze bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Verursachenden geben können, sich unter 05146 986230 zu melden.

