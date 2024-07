Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B214 zwischen Altencelle und Eicklingen

Celle (ots)

Am Freitagnachmittag hat sich auf der B214 zwischen Altencelle und Eicklingen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Personen tödlich verletzt worden sind. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines mit drei Insassen besetzten VW Golf gegen 14:15 Uhr die B214 von Altencelle in Richtung Eicklingen. Kurz nach der Einmündung Lange Straße, die nach Bockelskamp führt, kam er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, fuhr dort über den Grünstreifen und prallte mit der linken Fahrzeugseite an einen Baum. Eine der Insassinnen erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen, der Fahrer verstarb später im Krankenhaus. Eine sechs Jahre alte Insassin des Fahrzeuges wurde ebenfalls verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Die B214 wurde für die Maßnahmen von Ort voll gesperrt.

