Polizei Duisburg

POL-DU: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg - Folgemeldung: Stadtgebiet: Frau von Ex-Partner bedroht - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Duisburg (ots)

Am Dienstag (28. Mai) nahmen Spezialeinheiten einen 41-Jährigen in einem Imbiss auf der Kronprinzenstraße in Friemersheim fest, weil er zuvor seine Ex-Partnerin mit einer mutmaßlich scharfen Schusswaffe bedroht hatte.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5789329

Am gleichen Abend vollstreckten Ermittler der Duisburger Polizei auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erwirkte Durchsuchungsbeschlüsse an einer Anschrift im Stadtgebiet sowie zwei Fahrzeugen. Im Rahmen der Durchsuchung konnte kein weiteres Beweismaterial sichergestellt werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde der vorläufig Festgenommene einem Haftrichter des AG Duisburg vorgeführt, der ihm den Haftbefehl verkündete und in Vollzug setzte.

Der 41-Jährige befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft.

