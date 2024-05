Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Auffahrunfall

An der A65, AS Edenkoben/Auffahrt zur K6 (Richtung Edenkoben/Venningen) kommt es immer wieder zu Auffahrunfällen, weil Autofahrer den Haltevorgang des Vorausfahrenden missachten. So erlitt gestern Mittag (27.05.2024, 12.50 Uhr) eine 45 Jahre alte Autofahrerin Verletzungen am Arm, weil sie verkehrsbedingt beim Abbiegen nach Edenkoben anhalten musste, während ihr eine 22-jährige Autofahrerin auffuhr. Durch den Zusammenstoß wurde auch das 11 Jahre alte Kind der 45-Jährigen im Halsbereich verletzt. Beide mussten in ärztliche Behandlung. Der Gesamtunfallschaden liegt bei über 2.000 Euro.

