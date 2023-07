POL-PPTR: Feierliche Amtseinführung von zwei neuen weiblichen Führungskräften des Polizeipräsidiums Trier

Trier (ots) - Zwischen Dienstagabend, dem 11. Juli, 19:00 Uhr und Mittwochmorgen, dem 12. Juli, 5:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einer Bäckerei in der Fußgängerzone in Trier ein iPhone. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder der Tat geben können werden gebeten, sich bei der Kriminaldirektion Trier unter 0651 9779 2290 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Trier Pressestelle Telefon: 0651-9779-0 E-Mail: ...

