POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Flucht und unter Alkoholeinfluss

Wörth am Rhein (ots) - Zwischen 22.04.24 und 06.05.24 brachen unbekannte Täter drei Mal in die Vereinsanlage des Vogelzucht- u. Waldvogelliebhabervereins Wörth ein und entwendeten ca. 60 Vögel. In der Folge fanden enge Absprachen zwischen der Vereinsführung und der Polizei statt. In der Nacht von 27.05.24 auf ...

