POL Schwaben Nord: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Augsburg (ots) - BAB A8 / AS Friedberg / FR München - Am gestrigen Mittwoch (20.12.2023) kam es zu einem schweren Auffahrunfall mit drei beteiligten Lkws auf der A8. Ein 32-jähriger Lkw-Fahrer wurde dabei tödlich verletzt. Gegen 19.15 Uhr bildete sich aufgrund eines vorangegangenen Unfalls ein Stau bis zum Parkplatz Kirchholz. Ein 36-jähriger und ein 61-jähriger Lkw-Fahrer bremsten am Stauende auf dem rechten ...

mehr