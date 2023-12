POL Schwaben Nord: falsche Polizeibeamte

Augsburg (ots) - Nördlingen - Am heutigen Dienstag (19.12.2023) kam es gegen 00.00 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Hallgasse. Es wurde niemand verletzt. Alle Bewohner konnten das Haus selbstständig verlassen. Die Feuerwehr war mit nahezu 90 Einsatzkräften vor Ort und brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich. ...

