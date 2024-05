POL-PDLD: Unfall zwischen Bus und Pkw

Völkersweiler (ots) - Am 27.05.2024, gegen 20:30Uhr, kam es in Völkerweiler, Am Volkereck, zu einem Verkehrsunfall. Der bislang noch unbekannte Fahrer eines Lkw mit Auflieger befuhr die Straße Am Volkereck von der Friedhofstraße kommend und bog in vermutlich zu engem Bogen nach rechts in die Hauptstraße ab. Dabei beschädigte er mit dem Auflieger das Dach und die Regenrinne am Anwesen Nummer 8. Anschließend ...

mehr