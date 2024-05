Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Völkersweiler (ots)

Am 27.05.2024, gegen 20:30Uhr, kam es in Völkerweiler, Am Volkereck, zu einem Verkehrsunfall. Der bislang noch unbekannte Fahrer eines Lkw mit Auflieger befuhr die Straße Am Volkereck von der Friedhofstraße kommend und bog in vermutlich zu engem Bogen nach rechts in die Hauptstraße ab. Dabei beschädigte er mit dem Auflieger das Dach und die Regenrinne am Anwesen Nummer 8. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Schaden wird auf 1000.- Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder per Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegengenommen.

