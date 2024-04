POL-VDMZ: Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss

Heidesheim (ots) - Am 24.04.2024 im Zeitraum von ca. 21:40 - 22:15 Uhr befährt der 54-jährige Fahrer mit seinem Audi A3 (schwarz) die Autobahnen 60 und 61 zumindest vom Autobahndreieck Mainz in Richtung Frankfurt-Hahn. Da er falsch abbiegt, fährt er am Autobahndreieck Nahetal zuerst Richtung Süden und kurz auf die B41 und B50. Zwischen dem Autobahndreieck Mainz und ...

mehr