Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Homburg Einöd (ots)

Am Dienstag, den 18.07.2023, ereignete sich auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in Homburg-Einöd in der Zeit zwischen 13:45 und 13:52 Uhr ein Verkehrsunfall. Hierbei stieß ein bislang unbekannter Verursacher mit seinem unbekannten Fahrzeug gegen einen gegenüber der Metzgerei, in vorderster Parktasche geparkten, weißen PKW der Marke Mercedes-Benz, A-Klasse, mit Homburger Kreiskennzeichen und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Örtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am beschädigten PKW entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1500EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell