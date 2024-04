Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Alkohol am Steuer - Ungeheuer

Ingelheim OT Heidesheim (ots)

Über Notruf gingen am heutigen Samstagmittag, den 27.04.2024, innerhalb von 10 Minuten mehrere Anrufe über einen Schlangenlinienfahrer ein. Dieser war anfangs im Stadtgebiet Mainz, Albert-Schweitzer-Straße - Ecke Saarstraße unterwegs, wo er zunächst den Bordstein touchierte. Im weiteren Verlauf befuhr er die Saarstraße stadtauswärts und dann die BAB60 in Richtung Bingen. Hier befuhr er immer wieder den Standstreifen und kollidiert mehrfach beinahe mit der Schutzplanke sowohl am linken, als auch rechten Fahrbahnrand, bevor er dann nur noch knapp den am Fahrbahnrand stehenden Warnbaken ausweichen konnte. Die gefahrene Geschwindigkeit schwankte auch auf der Autobahn immer wieder zwischen 30 und 100km/h. Aufgrund der gefährlichen Fahrweise wurde das Fahrzeug durch die Polizei Heidesheim kurz vor der Anschlussstelle Ingelheim-West auf dem Standstreifen gestoppt und der Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der 56-jährige Mann mit 2,07 Promille erheblich alkoholisiert war. Nur aufgrund aufmerksamer und engagierter Verkehrsteilnehmer war es der Polizei möglich die Gefahrenquelle zügig aus dem Verkehr zu ziehen und somit Schlimmeres zu verhindern.

