POL-VDMZ: A63, AS Wörrstadt - Verkehrsunfall mit mehreren beschädigten Fahrzeugen aufgrund eines Metallteils auf der Fahrbahn

Heidesheim (ots)

Am 24.04.2024 kam es gegen 03:52 Uhr auf der A63 in Fahrtrichtung Mainz zwischen der AS Wörrstadt und AS Saulheim zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt sechs beteiligten Fahrzeugen. Verantwortlich hierfür war ein Metallteil, welches vermutlich durch einen Lastkraftwagen verloren wurde. Diese lag auf dem linken Fahrstreifen und wurde durch fünf Verkehrsteilnehmern überfahren. An drei der Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Form von platten Reifen, zwei weitere Fahrzeuge erlitten Schäden am Unterboden und waren nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde durch den Unfall glücklicherweise niemand. Eines der Fahrzeuge verlor über eine Strecke von etwa 300 Metern Öl. Zur Reinigung der Ölspur wurde der rechte Fahrstreifen durch die Autobahnmeisterei Heidesheim, sowie der Polizeiautobahnstation Heidesheim gesperrt.

Gegen 04:30 Uhr wurde der Feuerwehr Nieder-Olm eine weitere Ölspur auf dem Standstreifen der A63 in Fahrtrichtung Mainz kurz vor der AS Klein-Winternheim gemeldet. Diese erstreckte sich ebenfalls über eine Strecke von ca. 200 Metern. Hierbei besteht vermutlich ein Zusammenhang zu dem vorangegangenen Unfall, ein Verursacher der Ölspur steht bisher nicht fest. Die Ölspur wurde durch die Polizeiinspektion Mainz 3 abgesichert und auch hier durch die Autobahnmeisterei Heidesheim gereinigt. Vor Ort befanden sich die Feuerwehr Nieder-Olm, die Polizeiautobahnstation Heidesheim, die Polizeiinspektion Mainz 3 und die Autobahnmeisterei Heidesheim. Wie lange die Reinigungsarbeiten noch andauern ist nicht absehbar. Personen, die Hinweise zu einem möglichen Verlierer des Metallteils und/oder dem Verursacher der Ölspur bei Klein-Winternheim machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Heidesheim unter der Telefonnummer 06132/950-0 zu melden.

