Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Weiterer Einbruch in Vogelzuchtverein Wörth: Zwei Täter auf frischer Tat betroffen

Wörth am Rhein (ots)

Zwischen 22.04.24 und 06.05.24 brachen unbekannte Täter drei Mal in die Vereinsanlage des Vogelzucht- u. Waldvogelliebhabervereins Wörth ein und entwendeten ca. 60 Vögel. In der Folge fanden enge Absprachen zwischen der Vereinsführung und der Polizei statt. In der Nacht von 27.05.24 auf 28.05.24 konnten ein 20-Jähriger und ein 15-Jähriger aus dem Raum Karlsruhe bei einem weiteren Einbruch auf frischer Tat auf dem Vereinsgelände von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Bereits von ihnen zur Mitnahme gefangene Vögel wurden an die Vereinsführung zurückgegeben. Bei anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen konnten nochmals zwei Vögel in einer Wohnung aufgefunden werden. Der Verbleib der übrigen ca. 60 Vögel bleibt bislang ungeklärt. Erste Ermittlungen führten zu einem weiteren 19-jährigen möglichen Tatbeteiligten aus dem Raum Wörth. Gegen die Täter wird wegen besonders schweren Fällen des Diebstahls und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden vorläufig Festgenommenen entlassen bzw. an eine erziehungsberechtige Person übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

