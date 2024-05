POL-DU: Neudorf-Süd: Mehrere Einbrüche im Kleingartenverein - Zeugen gesucht

Duisburg (ots) - Am frühen Montagmorgen (27. Mai, 05:15 Uhr) befand sich die 49-jährige Fußgängerin auf der Friedrich-Wilhelm-Straße in Höhe des City Kiosks, als ihr ein unbekannter Fahrradfahrer von hinten eine dunkelblaue Handtasche von der Schulter riss. Bei dem vergeblichen Versuch diese festzuhalten, verletzte sie sich an ihrem linken Mittelfinger. Der ...

