Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Dreister Fahrrad-Räuber: Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Weil ein Unbekannter am Dienstagnachmittag (28. Mai, 16 Uhr) auf der Antonienstraße Ecke Sedanstraße einem 47-Jährigen mit einer reizenden Flüssigkeit einsprühte und sein Fahrrad entwendete, schaltete der Duisburger die Polizei ein.

Was zuvor geschah: Der 47 Jahre alte Mann fuhr mit seinem Fahrrad der Marke "Cube" durch Hochfeld. Ein angeblicher Fahrradinteressent sprach ihn an, dass er sein schwarzes Fahrrad mit einer grauen Aufschrift käuflich erwerben möchte. Einer Probefahrt stimmte der Zweiradbesitzer zu; der Dieb fuhr jedoch davon. Eine Suche nach dem Unbekannten und seinem Fahrrad führte zum Erfolg - In Höhe eines Spielplatzes sichtete er den "Probefahrenden" und es kam zum Streit. Ein mutmaßliches Pfefferspray kam zum Einsatz und traf den 47-Jährigen im Gesicht. Dann ergriff der Täter fahrenderweise die Flucht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Er soll 1,70 Meter groß sein, zwischen 20 und 25 Jahre alt sein, eine sportliche Statur haben, soll weiße Schuhe und ein weißes Oberteil getragen haben. Zudem soll er schwarze Haare haben und könnte fortan mit einem schwarzen Fahrrad mit grauer Aufschrift "Cube" unterwegs sein.

Zeugen wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat 36 unter der Rufnummer 0203 2800.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell