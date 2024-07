Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zusammenstoß zwischen Güterzug und landwirtschaftlichen Gespann - Zwei schwerverletzte Personen

Celle (ots)

Adelheidsdorf-Großmoor - Am 15.07.2024, gegen 12 Uhr, passierte eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit einem Ladewagen den beschrankten Bahnübergang Jägerheide. Der Ladewagen wurde auf den Gleisen von der Zugmaschine getrennt. Ein annähernder Güterzug konnte nicht mehr rechtszeitig bremsen und erfasste den Ladewagen ,welcher daraufhin ins angrenzende Bahnwärterhaus geschleudert worden ist. Bei dem Verkehrsunfall sind zwei Personen schwer verletzt worden. Warum der Ladewagen sich von der Zugmaschine gelöst und schließlich von dem aus 34 Wagons und zwei Triebfahrzeugen bestehenden Güterzug erfasst worden ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Durch den Zusammenprall ist der Triebfahrzeugführer der vorderen Lok schwer verletzt worden. Der Mieter des Bahnwärterhaus hielt sich zum Zeitpunkt in seinem Haus auf und erlitt durch den Schreck vermutlich einen Herzinfarkt. Beide Personen sind zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus transportiert worden. Durch einen Fachberater des THW ist das Bahnwärterhaus als einsturzgefährdet eingestuft worden und derzeit nicht bewohnbar. Die Bergung des Triebwagens und die Reparaturarbeiten dauern noch immer an. Der Gesamtschaden wird polizeilich auf mehr als 200000 Euro geschätzt.

