Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mit E-Scooter einen Radfahrer gestreift

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Kaiser-Wilhelm-Straße;

Unfallzeit: 06.05.2024, 07.30 Uhr;

Leichte Verletzungen hat ein junger Radfahrer am Dienstag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der Junge war gegen 07.30 Uhr auf dem Radweg der Kaiser-Wilhelm-Straße in Richtung Ebertstraße unterwegs, als ein Unbekannter oder eine Unbekannte ihn seinen Angaben zufolge mit einem E-Scooter überholte. Dabei habe die Person das Rad des Kindes am Lenker touchiert, das daraufhin zu Fall kam. Der oder die Unbekannte sei weitergefahren. Dazu liegt folgende Beschreibung vor: circa 15 bis 17 Jahre alt, normale Statur und bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell