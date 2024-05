Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Betrüger bittet um Überweisung

Heiden (ots)

Die Nachricht klang überzeugend. Sie kam jedoch nicht von seinem Sohn, sondern von Kriminellen: Betrüger haben einen Mann aus Heiden jetzt mit der WhatsApp-Masche hereingelegt. Der Tathergang entspricht dem dabei üblichen Muster. Das vermeintliche Familienmitglied hatte sich am Sonntag über den Messengerdienst bei dem Geschädigten gemeldet. Im Verlauf des Chats bat der "Sohn", für ihn eine Rechnung zu begleichen. Dem kam der Heidener nach. Als der Unbekannte noch eine weitere Summe überwiesen haben wollte, weckte dies das Misstrauen des Mannes. Er wandte sich an die Polizei. Diese warnt erneut vor Betrügern, die mit der beschriebenen Methode aktiv sind. Wer eine solche Nachricht erhält, sollte sich auf einem bekannten Weg mit dem entsprechenden Angehörigen in Verbindung setzen. Weitere Informationen zu diesem Thema gibt es auch unter www.polizei-beratung.de. (to)

