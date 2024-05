Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Parkenden Wagen angefahren

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Ewaldstraße;

Unfallzeit: zwischen 04.05.2024, 10.00 Uhr, und 05.05.2024, 12.00 Uhr;

Geflüchtet ist ein Unbekannter am Wochenende nach einem Verkehrsunfall in Bocholt. Der dabei beschädigte schwarz lackierte Mercedes Benz hatte auf einem Parkplatz an der Ewaldstraße gestanden. Dort muss es zwischen Samstagmorgen und Sonntagmittag zu der Kollision gekommen sein. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell