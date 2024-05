Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebe nutzen Gelegenheit

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Neustraße;

Tatzeit: 06.05.2024, 14.55 Uhr;

Nur kurz hat eine Frau aus Bocholt am Montag ihre Handtasche nicht im Auge gehabt - dieser Moment reichte Unbekannten: Sie stahlen die Tasche samt Geldbörse, Mobiltelefon und Papieren vom Gepäckträger der Bocholterin. Diese befand sich gegen 14.55 Uhr vor einem Gebäude an der Neustraße, als es zu der Tat kam. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell