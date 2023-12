Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbrecher nach Fahndung gefasst

Malmerz (Sonneberg) (ots)

Am heutigen Morgen gegen 04:15 Uhr gab es einen Einbruch in Sonneberg im Ortsteil Malmerz in die dortige Apotheke. Durch Zeugen wurden Hinweise auf den Täter gegeben. Die eingesetzten Polizeibeamten fahndeten nach dem Tatverdächtigen. Der 19-Jährige stellte sich nach kurzer Zeit der Polizei und gab die Tatbeteiligung zu. Zuvor drang der Tathandelnde gewaltsam in die Apotheke ein und stahl dort Bargeld. Der 19-Jährige verletzte sich leicht, als er in das Gebäude einbrach und wurde durch einen Rettungswagen medizinisch versorgt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen. Der 19-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

