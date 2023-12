LPI-SLF: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer

Saalfeld (ots) - Am gestrigen Tage kam es gegen 17:00 Uhr in Saalfeld in der Saalstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 64-jährige Fußgängerin ging über den Fußgängerüberweg. Vermutlich übersah ein 54-jähriger Autofahrer die Frau und kollidierte in der Folge mit ihr. Die Fußgängerin verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 54-Jährige blieb ...

