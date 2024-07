Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brand des Vereinsheims in Meißendorf - Übergreifen auf den Kindergarten wird durch Feuerwehr verhindert

Celle (ots)

Winsen/Meißendorf - Am frühen Morgen des 22.07.2024, gegen 00:19 Uhr, wird der Brand des Vereinsheims gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Kollegen steht ein Lagerschuppen und ein Transporter, unmittelbar neben dem Vereinsheim, in Brand. Aus dem Dachstuhl des Vereinsheim dringt zu dem Zeitpunkt ebenfalls schon Rauch. Kurze Zeit später steht dann das Vereinsheim ebenfalls in Brand. Durch die eingesetzte Feuerwehr wird ein übergreifen der Flammen auf den nahegelegenen Kindergarten verhindert. Personen sind bei dem Feuer nicht verletzt worden. Der Schaden wird auf 200000 Euro geschätzt. Die Brandermittler der Polizei Celle haben die Ermittlung zur Brandursache aufgenommen. Diese dauern an.

