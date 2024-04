Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (14.04.2024) kam es gegen 15:35 Uhr in der Dettenhäuser Straße in Weil im Schönbuch zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Motorrad-Lenker befuhr die Dettenhäuser Straße in Richtung Hauptstraße. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Zweiradlenker nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Gehweg und kollidierte im weiteren Verlauf frontal mit einer Hauswand. Durch die Kollision wurde das Zweirad abgewiesen und prallte gegen einen, unter einem Carport geparkten, Fiat. Der 58-Jährige erlitt hierbei schwere Verletzungen, er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro.

