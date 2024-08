Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei Wietze sucht den Eigentümer eines Fahrrades

Wietze (ots)

Eine Frau hatte das Fahrrad am 04.07.2024 im Rahmen eines anderen Sachverhaltes bei der Polizei in Wietze abgegeben und konnte dabei auch Angaben zum Tatort und zum Täter machen. Demnach wurde das Rad am Schwimmbad in Wietze von einem 13 Jahre alten Jungen entwendet. Wann es zu dem Diebstahl gekommen war, in derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen hierzu dauern momentan noch an.

Nun sucht die Polizei den Eigentümer des Fahrrades. Hierbei handelt es sich um ein schwarz-blaues Jugend-Mountainbike der Firma Conway mit 21 Gängen und ohne Gepäckträger. Es ist in einem sehr guten Zustand. Der Eigentümer des Rades wird gebeten, sich mit der Polizei in Wietze unter der Telefonnummer 05146-986230 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell