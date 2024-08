Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Pizzeria-Einbrecher in Haft Celler Polizei ermittelt Verdächtigen kurz nach der Tat

Celle (ots)

Der letzte Sonnabend-Kunde einer Pizzeria im Celler Stadtgebiet dürfte nach Auffassung von Polizei und Staatsanwaltschaft auch für den Einbruch in das Restaurant in der darauffolgenden Nacht verantwortlich sein. Eindeutige Spuren und aufgefundene Beweismittel führten zur Festnahme des 43-jährigen aus dem Landkreis Celle am Sonntag. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg - Zweigstelle Celle - erließ die Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Celle Haftbefehl gegen den Mann. Dieser war zuvor schon wegen mehrerer Diebstähle in den Fokus der Polizei geraten. Auch diese Taten mit einer Schadenshöhe von mehreren tausend Euro bezog die Staatsanwaltschaft in ihren Antrag ein, dem die Richterin umfassend folgte. Von gewerbsmäßigen Diebstählen ist nach Überzeugung der Strafverfolgungsbehörden auszugehen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell