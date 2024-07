PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Rüttelplatte entwendet +++ Handy aus LKW gestohlen +++ Frontalzusammenstoß auf der B455 +++ Unfallflucht in Sulzbach- Zeugenaufruf

Hofheim (ots)

1. Rüttelplatte entwendet, Hofheim, Sodener Straße, Montag, 22.07.2024, 18 Uhr bis Dienstag, 23.07.2024, 7.30 Uhr

(ro)Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, haben Diebe letzte Woche in der Nacht zum Dienstag auf einer Baustelle in Hofheim zugeschlagen. Zwischen Montag, 22.07., 18 Uhr und Dienstag, 23.07., 7.30 Uhr drangen die bislang unbekannten Täter auf das Gelände in der Sodener Straße ein. Dort entwendeten sie eine Rüttelplatte sowie eine Gummimatte im Wert von etwa 4.500 Euro. Aufgrund des Gewichts und der Größe der Maschine ist davon auszugehen, dass die Diebe mit einem Fahrzeug angerückt waren. Die Polizei ist nun auf Zeugensuche. Sollten Sie verdächtige Fahrzeuge oder Personen auf dem Baustellengelände beobachtet haben, nimmt die Polizeistation Hofheim Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

2. Handy aus LKW gestohlen, Hofheim-Marxheim, Sachsenring, Montag, 29.07.2024, 11 Uhr bis 11.10 Uhr

(ro)Im Hofheimer Stadtteil Marxheim wurde am Montagmorgen ein Handy aus einem LKW gestohlen. Der Fahrer hatte sein Fahrzeug gegen 11 Uhr am Sachsenring in Höhe der Hausnummer 30 abgestellt, um etwas auszuliefern. Unbekannte nutzten die zehnminütige Abwesenheit des Fahrers, öffneten die unverschlossene Tür der Fahrerkabine und entnahmen das Handy der Marke Samsung aus der Mittelkonsole. Danach entfernten sie sich mit dem Diebesgut im Wert von rund 600 Euro in unbekannte Richtung. Ersten Ermittlungen zufolge wurden im fraglichen Zeitraum zwei Personen mit südländischem Erscheinungsbild in unmittelbarer Nähe des Fahrzeugs beobachtet. Beide sollen etwa 20 Jahre alt und 1,75 Meter groß sein. Einer habe eine schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt getragen und hatte die schwarzen Haare zum Zopf gebunden. Der Zweite war mir einer weißen Hose und einem weißen T-Shirt bekleidet. Inwiefern die beschriebenen Personen mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Hofheimer Polizei nimmt Hinweise zum Vorfall unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Frontalzusammenstoß auf der B455, Eppstein-Bremthal, Bundesstraße 455, Montag, 29.07.2024, 7.20 Uhr

(ro)Am Montagmorgen ereignete sich auf der Bundesstraße 455 in Höhe Eppstein-Bremthal ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Ersten Ermittlungen zufolge war ein 27 Jahre alter Mann mit seinem Opel Crossland auf der Bundesstraße aus Richtung Niederjosbacher Straße in Richtung Wiesbadener Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Opel-Fahrer gegen 7.20 Uhr von seinem Fahrstreifen ab und in den Gegenverkehr, wo er frontal mit einem entgegenkommenden Hyundai i30 zusammenstieß. Er wurde dadurch in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Hyundai wurde zum Unfallzeitpunkt von einem 50-Jährigen gefahren. Die beiden Fahrer wurden verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Pkw wurden stark in Mitleidenschaft gezogen, sodass sich der Gesamtschaden auf über 82.000 Euro summiert. Während der Maßnahmen am Unfallort war die Bundesstraße für über zwei Stunden komplett gesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern derweil an.

4. Unfallflucht in Sulzbach - Zeugenaufruf, Sulzbach, Otto-Vogler-Straße, Freitag, 26.07.2024, 7.10 Uhr bis 15.45 Uhr

(ro)Auf dem Parkplatz der Kriminalpolizei in Sulzbach kam es am letzten Freitag zu einer Unfallflucht, bei der die Polizei nun die Mithilfe der Bevölkerung benötigt. Im Zeitraum von 7.10 Uhr bis 15:45 Uhr stieß ein unbekanntes Fahrzeug gegen einen auf dem Parkplatz in der Otto-Vogler-Straße geparkten weißen Skoda Scala und verursachte dabei einen Schaden von rund 2.000 Euro im Heckbereich. Der Verursacherin oder die Verursacher unterließ es, den erforderlichen Pflichten nachzukommen und floh vom Unfallort.

Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 beim Regionalen Verkehrsdienst des Main-Taunus-Kreises zu melden.

