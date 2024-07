PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Raub in Wohnung - Bargeld erbeutet +++ Widerstand geleistet +++ Trickdiebe stehlen Bargeld +++ Einbrecher unterwegs +++ E-Bike aus Garage entwendet +++ Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Hofheim (ots)

1. Raub in Wohnung - Bargeld erbeutet, Bad Soden, Brunnenstraße, Samstag, 27.07.2024, 16.40 Uhr

(ro)Am Samstag kam es in der Brunnenstraße in Bad Soden zu einem Raub, bei dem die Täter Bargeld aus einer Wohnung erbeuteten. Den ersten Ermittlungen zufolge passten zwei Männer gegen 16:40 Uhr einen Bewohner an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses ab. Die beiden hatten sich als Zusteller eines Paketdienstes ausgegeben und sich so vermutlich Zutritt zum Haus verschafft. Nachdem der 82-jährige Bewohner geöffnet hatte, wurde er in seiner Wohnung zu Boden gedrückt und gewürgt. Die Täter entwendeten Bargeld und flüchteten. Sie werden als etwa 40-50 Jahre alt beschrieben, einer sei circa 1,80 Meter groß. Sie sollen mit einer Kappe und einer blauen Weste mit der Aufschrift "Hermes" bekleidet gewesen sein und hätten einen Mund-Nasen-Schutz getragen. Zur Spurensicherung und Sachverhaltsaufnahme waren Spezialisten der Kriminalpolizei vor Ort. Bezüglich der Täter wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durchgeführt. Diese verliefen bis dato ergebnislos. Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Widerstand geleistet, Eschborn, Kölner Straße, Samstag, 27.07.2024, 22.25 Uhr

(ro)In Eschborn leistete ein 52-jähriger Hotelgast am Samstag Widerstand gegenüber einer Polizeistreife. Der Brite versuchte den Beamten ins Gesicht zu fassen und beleidigte sie auch. Gegen 22.25 Uhr sollte der pöbelnde Gast des Hotels verwiesen werden. Dieser kam dem Platzverweis der hinzugerufenen Polizeistreife nicht nach und wurde von den Beamten in Gewahrsam genommen. Da er sich hiergegen wehrte, musste der Mann zu Boden gebracht und anschließend gefesselt werden. Im weiteren Verlauf sprach er noch gegenüber der Polizei Beleidigungen aus und wurde anschließend auf die Polizeistation Eschborn gebracht. Während des Einsatzes wurde der 52-Jährige leicht verletzt und ambulant im Krankenhaus behandelt, die Polizeibeamten blieben unverletzt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und einer Nacht im Polizeigewahrsam konnte der Brite nach einer erbrachten Sicherheitsleistung wieder seiner Wege gehen.

3. Trickdiebe stehlen Bargeld, Eppstein, B455, Parkplatz Sonntag, 28.07.2024, 17.27 Uhr

(ro)Trickdiebe haben am Sonntag Bargeld aus einer Kasse eines Blumenverkaufstandes auf einem Parkplatz der Bundesstraße 455 im Bereich Eppstein gestohlen. Ein Unbekannter lenkte die Verkäuferin geschickt ab, während vermutlich ein Komplize unbemerkt Bargeld in Höhe von 250 Euro aus einer offenstehenden Kasse entnahm. Anschließend lief der Unbekannte in Richtung der Eppsteiner Altstadt. Der Diebstahl wurde erst einige Zeit später bemerkt. Eine zweite Person wurde von der Verkäuferin nicht gesehen. Der Trickdieb soll etwa 35-40 Jahre alt und von südländischer Erscheinung sein. Er trug eine beige kurze Hose, ein schwarzes Hemd mit Blumenmuster sowie weiße Schuhe. Hinweise erbittet die Kelkheimer Polizei unter der Rufnummer (06195) 6749-0.

4. Einbrecher unterwegs, Bad Soden, Kronberger Straße, Hofheim, Am Hochfeld, Kelkheim, Parkstraße, Sonntag, 14.07.2024, 17 Uhr bis 20.30 Uhr

(ro)Im Main-Taunus-Kreis waren in den vergangenen Tagen Einbrecher unterwegs.

In Bad Soden suchten Unbekannte zwischen Donnerstagmorgen und Sonntagabend eine Wohnung heim. Sie gelangten während der Abwesenheit der Bewohner auf unbekannte Art und Weise in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kronberger Straße. Hier durchsuchten sie die Innenräume und ließen drei Armbanduhren und Designerbekleidung mitgehen, bevor sie unerkannt flüchteten.

Am Samstag drangen Einbrecher zwischen 15.30 Uhr und 18.45 Uhr gewaltsam in eine Wohnung in Hofheim ein, indem sie mit einem Hammer ein Loch in die Terrassentür schlugen und diese dann öffnen konnten. Aus der Wohnung des Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Hochfeld" entwendeten sie Schmuck, Parfüm und Bargeld, bevor sie unerkannt die Flucht ergriffen.

In Kelkheim nutzten Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner eines Reihenhauses in der Parkstraße aus. Zwischen Sonntag, 14.07. und dem gestrigen Sonntag hebelten die Täter ein Badfenster auf und gelangten so ins Hausinnere. Die Ermittlungen zum Diebesgut dauern an. Ersten Erkenntnissen zufolge beobachtete ein Zeuge in der Nacht von Montag, 22.07. auf Dienstag, 23.07. gegen Mitternacht eine männliche, mit einem Kapuzenpullover bekleidete Person, die aus Richtung der Parkstraße in Richtung Hügelstraße lief. Zuvor hatte der Zeuge verdächtige Geräusche gehört. Inwiefern hier ein Zusammenhang mit dem Einbruch besteht, ist auch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei nimmt in allen drei Fällen Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

5. E-Bike aus Garage entwendet, Hofheim-Wallau, Rüdesheimer Straße, Freitag, 26.07.2024, 20 Uhr bis Samstag, 27.07.2024, 10.05 Uhr

(ro)Fahrraddiebe entwendeten im Hofheimer Stadtteil Wallau in der Nacht auf Samstag ein E-Bike aus einer unverschlossenen Garage. Die Unbekannten nutzen vermutlich die Dunkelheit, öffneten eine Garage in der Rüdesheimer Straße und stahlen das verschlossene E-Bike daraus. Bei dem Rad handelt es sich um ein schwarz-rotes "KTM Power Sport 11 CX5 Unisex" im Wert von über 3.000 Euro. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Die Polizei in Hofheim bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

6. Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet, Liederbach, Alt Niederhofheim, Samstag, 27.07.2024, 14.05 Uhr

(ro)Ein Betrunkener ist am Samstagmittag in Liederbach von der Fahrbahn abgekommen und danach vom Unfallort geflüchtet. Der 47-Jährige war gegen 14:05 Uhr mit seinem 25 km/h-Fahrzeug in der Straße "Alt Niederhofheim" in Richtung Höchster Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 45 kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Pfosten. Dieser knickte ab und beschädigte ein geparktes Motorrad. Der Verursacher flüchtete zunächst in seinem Fahrzeug. Dies wurde von einem Zeugen beobachtet, der den Fahrer schon zwischenzeitlich wegen auffälliger Fahrweise bei der Polizei gemeldet hatte. Eine alarmierte Streife konnte den 47-Jährigen in der Nähe seiner Wohnanschrift antreffen und kontrollieren. Bei der Kontrolle kam eine mögliche Ursache für die auffällige Fahrweise, den Unfall und die Unfallflucht ans Licht: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2,5 Promille. Nach einer Blutentnahme konnte der Mann die Polizeistation in Kelkheim wieder verlassen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

