PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Diebstahl von Goldschmuck und Kryptowährung nach Wohnungseinbruchdiebstahl +++ Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person +++ Fahrzeug verunfallt nach Ausfall der Bremsanlage

Hofheim (ots)

1. Wohnungseinbruchdiebstahl

65439 Flörsheim am Main, Wickerer Straße, Montag, 22.07.2024, 16:00 Uhr bis Freitag 26.07.2024

(tw) Im oben genannten Tatzeitraum kam es in einem freistehenden Einfamilienhaus in der Wickerer Straße in Flörsheim zu einem vollendeten Wohnungseinbruch. Unbekannte Täter verschafften sich über die rückwärtig gelegene metallene Kellertür Zutritt zum Objekt. Hier entwendete man Goldschmuck, sowie einen USB-Stick mit dessen Hilfe Zugriff zu Kryptowährung der Geschädigten erlangt werden konnte. Insgesamt muss von einem Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Bereich ausgegangen werden. Täterhinweise liegen derzeit keine vor.

2. Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

65719 Hofheim am Taunus, Hessenstraße, Freitag, 26.07.2024, 17:56 Uhr

(tw) Im Kreuzungsbereich der Hessenstraße / Diedenbergener Straße in Hofheim Wallau kam es zu einem schadensträchtigen Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Eine 45-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Ludwigsburg befuhr die Hessenstraße und musste vor dem Einbiegen in die Diedenbergener Straße verkehrsbedingt zum Stehen kommen. Ein dahinterfahrender Fahrzeugführer aus Wiesbaden erkannte dies zu spät und fuhr auf das anhaltende Fahrzeug auf. Bei dem Zusammenprall wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Es wird von einem Gesamtsachschaden von mindestens 10.000 EUR ausgegangen. Während der Unfallaufnahme klagte die Geschädigt zudem über Kopf- und Nackenschmerzen und gab an nachfolgend einen Arzt aufsuchen zu wollen.

3. Fahrzeug verunfallt nach Ausfall der Bremsanlage

65719 Hofheim am Taunus, Bahnstraße, Freitag, 26.07.2024, 13:52 Uhr

(tw) Glück im Unglück hatte ein 29-jähriger Verkehrsteilnehmer beim Befahren der Klarastraße in Fahrtrichtung Bahnstraße in Hofheim Marxheim. Als dieser auf der leicht abschüssigen Klarastraße die Bremse seines Toyota Avensis betätigte, musste er den Ausfall seiner Bremsanlage feststellen. Der Fahrzeugführer aus Eppstein reagierte umgehend und folgerichtig, indem er sein Fahrzeug gegen ein Gebäude im Kreuzungsbereich steuerte und so zum Stillstand kam. Dem Umstand, dass zu diesem Zeitpunkt weder Fahrzeuge noch Passanten den Kreuzungsbereich überquerten, sowie der angemessenen Reaktion des Fahrzeugführers ist es letztlich zu verdanken, dass es lediglich zu leichtem Sachschaden kam und niemand verletzt wurde. Nach erfolgter Unfallaufnahme und Benachrichtigung der geschädigten Eigentümer wurde das verunfallte Fahrzeug in eine Werkstatt abgeschleppt, um die folgenschwere Ursache des Ausfalls der Bremsanlage zu ergründen und in der Folge zu beheben. Es entstand ein Sachschaden von lediglich 2.000 EUR.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell