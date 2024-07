PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Diebe während Fahndung gestellt+++E-Bike aus Tiefgarage gestohlen+++Einbruch in Gartenlaube+++Fensterscheibe eingeworfen+++Motoroller gestohlen

Hofheim (ots)

1.Diebe während Fahndung gestellt,

Schwalbach am Taunus, Sulzbacher Straße, Donnerstag, 25.07.2024, 16:31 Uhr

(ms) Am Donnerstagnachmittag versuchten zwei Ladendiebe in Schwalbach zu fliehen und wurden gestellt. Die Beiden Männer betraten am Donnerstag, gegen 16:30 Uhr einen Supermarkt in der Sulzbacher Straße. Dort angekommen, verstauten die Diebe diverse Artikel, darunter Körperpflegemittel und Thunfischdosen im Wert von circa 420 Euro in ihren mitgeführten Rucksäcken. Eine Kassiererin beobachtete die Täter, zwei aus Rumänien stammende Männer, wie diese versuchten das Geschäft zu verlassen, ohne dabei zu bezahlen. Es kam danach zu einem Handgemenge, nachdem der hinzugezogene Filialleiter die Männer darauf ansprach. Um sie an der Flucht zu hindern, hielt der Filialeiter einen der Diebe am T-Shirt fest. Dieser riss sich allerdings los, wobei ihm sein T-Shirt ausgezogen wurde und am Tatort verblieb. Anschließend stieß der 27-jährige Rumäne den Filialeiter mit seinem Handballen zurück und flüchtete zusammen mit seinem Kompagnon in Richtung der Schwalbacher Straße. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten Polizeibeamte die Täter ausfindig machen und widerstandslos festnehmen. Die Männer wurden mit auf zur Wache genommen und im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

2. E-Bike aus Tiefgarage gestohlen,

Hattersheim am Main, Im Höhlchen, Sonntag, 21.07.2024, 21:00 Uhr bis Donnerstag, 25.07.2024, 06:50 Uhr

(ms) Zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen wurde in Hattersheim ein E-Bike gestohlen. Im Zeitraum von Sonntag, 21.07.2024 bis Donnerstag, 25.07.2024, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt in das Innere einer Tiefgarage in der Straße "Im Höhlchen". Dort entwendete der Täter ein E-Bike der Marke "Cube" im Wert von etwa 3.500 Euro, welches mit einem gesonderten Schloss an einem anderen Fahrrad gesichert war. Das dazugehörige Fahrradschloss wurde ebenfalls entwendet. Hinweise auf den Täter sind bisher nicht bekannt. Die Polizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Einbruch in Gartenlaube,

Kriftel, Frankfurter Straße, Montag, 22.07.2024, 08:00 Uhr bis Donnerstag, 25.07.2024, 08:00 Uhr

(ms) Im Zeitraum von Montag bis Dienstag fand in Kriftel ein Einbruch statt, bei dem eine Kettensäge entwendet wurde. Unbekannte Täter suchten zwischen Montag, 22.07.2024 und Donnerstag, 25.07.2024 eine Gartenhütte in Kriftel auf. Einbrecher hebelten anschließend die Tür der Hütte auf und erbeuteten eine Kettensäge der Marke "Stiehl". Die Täter konnten bislang unerkannt entkommen. Die Polizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

4. Fensterscheibe eingeworfen,

Schwalbach am Taunus, Hauptstraße, Donnerstag, 25.07.2024, 00:00 Uhr bis 09:40 Uhr.

(ms) Am frühen Donnerstagmorgen wurden in Schwalbach zwei Fensterscheiben einer Imbissbude beschädigt. Unbekannte Täter nährten sich am Donnerstag zwischen 00:00 Uhr und 09:40 Uhr einem Imbiss in der Hauptstraße. Daraufhin schmissen sie mit einem Stein die Fensterscheibe des Lokals ein und schlug zudem auf eine weitere Scheibe mit einem Ziegelstein ein. Bislang blieben die Vandalen unerkannt, die Polizei in Eschborn hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

5. Motoroller gestohlen,

Eschborn, Am Sportfeld, Mittwoch, 24.07.2024, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 25.07.2024, 11:00 Uhr.

(ms) Im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagvormittag wurde auf einem Sportplatz in Eschborn ein Motorroller entwendet. Zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr und Donnerstag, 11:00 Uhr stahlen unbekannte Täter einen auf dem Sportplatz stehenden Motoroller, welcher hinter einem Container abgestellt worden war. Die Täter umgingen die Lenkradsperre des Rollers und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei in Eschborn hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell