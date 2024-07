PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Versuchter Einbruch in Wohnkomplex+++Scheiben von Restaurant eingeworfen+++Streit unter Jugendlichen eskaliert+++Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden+++Fahrzeug fängt auf Autobahn an zu brennen

Hofheim (ots)

1. Versuchter Einbruch in Wohnkomplex,

Hattersheim am Main, Rosenpark, Dienstag, 23.07.2024, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 24.07.2024, 12:30 Uhr

(ms) Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmittag versuchten bislang unbekannte Täter in einen Wohnkomplex in Hattersheim einzubrechen. Im Zeitraum von Dienstag, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 12:30 Uhr verschafften sich die Täter Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Rosenpark". Anschließend versuchten die Einbrecher mittels unbekannten Tatwerkzeug mehrere Hauseingangstüren aufzuhebeln. Der Einbruchsversuch scheiterte jedoch, woraufhin die Täter unverrichteter Dinge flüchteten. Die Polizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (06192) 2079-0 entgegen.

2. Scheiben von Restaurant eingeworfen,

Bad Soden am Taunus, Platz Rueil-Malmaison, Donnerstag, 25.07.2024, 00:38 Uhr

(ms) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden in Bad Soden mehrere Scheiben eines Restaurants beschädigt. Am Donnerstag begaben sich vermutlich zwei Unbekannte zu einem Restaurant am Platz Rueil-Malmaison. Um etwa 00:40 Uhr warfen die Täter mit Steinen mehrere Fensterscheiben der Gaststätte ein und entfernten sich anschließend vom Tatort. Die Unbekannten betraten zwar nicht das Objekt, ein Einbruch kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei in Eschborn hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

3. Streit unter Jugendlichen eskaliert,

Schwalbach am Taunus, Marktplatz, Mittwoch, 24.07.2024, 21:00 Uhr bis 22:00 Uhr

(ms) Am späten Dienstagabend eskalierte in Schwalbach ein Streit unter Jugendlichen. Gegen 21 Uhr wurde einer Streife der Polizei mitgeteilt, dass am Marktplatz eine Person mittels eines Reizstoffsprühgeräts verletzt wurde. Vor Ort trafen die Polizeibeamten auf Neun Jugendliche im Alter zwischen 12 und 23 Jahren, welche in verbalen Auseinandersetzungen involviert waren. Es war zur Eskalation gekommen, nachdem ein 12 Jahre alter Junge einen 13-jährigen Jungen anspuckte, woraufhin dieser Pfefferspray in das Gesicht des 12-jährigen sprühte. Als Folge trat ein 16-Jähriger dem Sprühenden gegen dessen Kopf. Der unter Wirkung des Pfeffersprays leidende Junge wurde nach Klärung der Lage von Polizisten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beteiligten minderjährigen Jungen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

4. Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden, Schwalbach am Taunus, Landesstraße 3014, Mittwoch, 24.07.2024, 13:42 Uhr

(ms) Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Landesstraße 3014 ein Abbiegeunfall. Gegen 13:40 Uhr befuhr ein 40-jähriger Mann mit seinem Renault Megane die L 3014 aus Richtung Sulzbach kommend in Fahrtrichtung Königstein. Zur selben Zeit beabsichtigte ein 68 Jahre alter PKW-Fahrer in Höhe Schwalbach Ostring auf die L 3014 in Fahrtrichtung Königstein aufzufahren. Hierbei missachtete der Mann ein "Vorfahrt gewähren" Schild und stieß mit dem Renault zusammen. Aufgrund des Aufpralles brach eine Achse des Fahrzeugs, wodurch der Renault in die Leitplanke auf der anderen Straßenseite fuhr. Der 40-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 55.000 Euro geschätzt.

5. Fahrzeug fängt auf Autobahn an zu brennen, Sulzbach (Taunus), Mittwoch, 24.07.2024, 18:00 Uhr

(ms) Am Mittwochabend kam es auf der Bundesautobahn 66 bei Sulzbach zu einem Fahrzeugbrand. Gegen 18:00 Uhr befuhr eine 22-jährige mit ihrem PKW die A 66 von Hattersheim am Main kommend in Fahrtrichtung Frankfurt. Im Zufahrtsbereich des Main-Taunus-Zentrums bemerkte die Frau plötzlich Rauch aus ihrem Motorraum kommen und hielt sofort an. Daraufhin verständigte sie die Feuerwehr. Diese war zeitnah vor Ort und löschte den Brand, wodurch ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindert werden konnte. Anschließend wurde das Fahrzeug abgeschleppt, die Polizei sperrte für die Dauer des Einsatzes kurzzeitig den Zufahrtsbereich aus Richtung Bad Soden kommend. Die 22-jährige Fahrerin blieb unverletzt. Die Polizei konnte kein strafbares Verhalten feststellen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell