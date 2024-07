PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Motorroller für Spritztour kurzgeschlossen+++Armbanduhr in Park gestohlen+++16-jährigen ohne Führerschein angehalten+++Verkehrsunfallflucht+++Auffahrunfall mit leichtverletzter Person

Hofheim (ots)

1. Motorroller für Spritztour kurzgeschlossen, Kelkheim (Taunus), Königsteiner Straße, Montag, 22.07.2024, 16:30 Uhr bis Dienstag, 23.07.2024, 10:45 Uhr

(ms) Von Montagabend bis Dienstagvormittag wurde in Kelkheim ein Motorroller gestohlen. Zwischen Montag, 16:30 Uhr und Dienstag, 10:45 Uhr betraten vermutlich vier Jugendliche einen Innenhof in der Königsteiner Straße. Mittels unbekanntem Tatwerkzeug brachen die Täter das integrierte Lenkradschloss auf und schlossen den Motorroller kurz. Anschließend flüchteten die Jugendlichen mit dem Roller in unbekannte Richtung. Auf einem tatortnahen Feldweg seitlich der Landesstraße 3017 entsorgten die Täter nach einer kurzen Spritztour den Motorroller in einem Gebüsch. Ein Nachbar konnte auf dem Feldweg des Auffindeortes vier Jugendliche beobachten, die wie folgt beschrieben wurden: Ein Jugendlicher mitteleuropäischer Phänotyp, kräftige Statur, blonde Locken mit kurzrasierten Seiten, ein weiterer Jugendlicher asiatischer Phänotyp (in Richtung indisch), die beiden anderen Jugendlichen südländischer Phänotyp. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Armbanduhr in Park gestohlen,

Bad Soden am Taunus, Kronberger Straße, Dienstag, 23.07.2024, 19:30 Uhr

(ms) Am Dienstagabend wurde in Bad Soden eine Armbanduhr dreist entwendet. Zwei bislang unbekannte Täter bekundeten in der Kronberger Straße Interesse an der Armbanduhr eines 58-jährigen Mannes. Der offenbar arglose Mann schöpfte bis dahin keinen Verdacht und gab den Dieben die Uhr in die Hand, damit sie sich diese ansehen können. Die Täter entwendeten die Uhr sodann und flüchteten fußläufig in Richtung Parkstraße. Der Täter, welcher die Armbanduhr an sich nahm, wird beschrieben als männlich, circa 16 Jahre alt, etwa 165 cm groß, schlank, hellbraune Hautfarbe, schwarze mittelkurze Haare, trug ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze lange Hose. Der zweite Täter bleibt bislang unerkannt. Die Polizei in Eschborn hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

3. 16-jährigen ohne Führerschein angehalten, Flörsheim am Main, Eppsteiner Straße, Mittwoch, 24.07.2024, 02:33 Uhr

(ms) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Flörsheim am Main im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle ein jugendlicher PKW Fahrer von Polizisten angehalten. Um 02:33 Uhr stoppten in der Eppsteiner Straße Polizeibeamte einen VW Golf für eine Kontrolle. Es stellte sich heraus, dass am Steuer des Fahrzeuges ein 16-jähriger Jugendlicher ohne Führerschein saß. Mit im Auto saßen zudem zwei Freunde des Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren. Alle drei wurden vorläufig festgenommen und anschließend an die Erziehungsberechtigten übergeben. Der 16-jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

4. Verkehrsunfallflucht,

Bad Soden am Taunus, Kronberger Straße, Samstag 20.07.2024, 20:00 Uhr bis Sonntag, 21.07.2024, 10:31 Uhr

(ms) Am vergangenem Wochenende wurde in Bad Soden ein PKW beschädigt. Der weiße Kia Sportage parkte im Zeitraum von Samstag, 20:00 Uhr bis Sonntag, 10:31 Uhr in der Kronberger Straße, im Nahbereich der Zufahrt eines Krankenhauses. In diesem Zeitraum beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer eines PKW das hintere Heck des Kia, indem er die hintere Stoßstange bei einer Kollision aus der Befestigung riss. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Anschließend entfernte sich der Unbekannte vom Unfallort, ohne den Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die Polizei in Eschborn hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

5. Auffahrunfall mit leichtverletzter Person, Schwalbach am Taunus, Landesstraße 3014, Dienstag, 23.07.2024, 18:36 Uhr

(ms) Am Dienstagabend kam es auf der Landesstraße 3014 zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzen Person. Ein 54-jähriger Mann fuhr mit seiner Mercedes E-Klasse gegen 18:36 Uhr von der L3005 auf die L3014 in Richtung Bad Soden. Vor der Einmündung Kronberger Hang musste der Mann verkehrsbedingt abbremsen. Ein 21-jähriger Mann bemerkte dies zu spät und prallte gegen das Heck seines Vordermannes. Hierbei zog sich der 54-jährige eine leichte Verletzung zu und wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit, der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell