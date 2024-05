Polizei Mettmann

POL-ME: Empfang beim Bürgermeister: Patricia Aillaud wird neue Wachleiterin in Hilden - Hilden - 2405015

Mettmann (ots)

Die Polizei in Hilden bekommt eine neue Wachleiterin: Die Erste Polizeihauptkommissarin Patricia Aillaud übernimmt den Posten von Sven Kraemer (ebenfalls Erster Polizeihauptkommissar), der sich derzeit im Aufstieg für den höheren Dienst befindet und daher eine andere Position innerhalb der Polizei wahrnehmen wird.

Anlässlich dieses wichtigen Personalwechsels empfing Hildens Bürgermeister Claus Pommer am heutigen Freitag (3. Mai 2024) gemeinsam mit der Hildener Ordnungsdezernentin Mona Wolke-Ertel und Ordnungsamtsleiter Michael Siebert Landrat Thomas Hendele und die neue Wachleiterin im Rathaus der Stadt Hilden.

Patricia Aillaud ist 50 Jahre alt und mittlerweile seit 30 Jahren im Dienst der Polizei - und sie kennt sich in Hilden bestens aus: So war sie nach ihrer Ausbildung in Köln zunächst für einige Jahre im Wach- und Wechseldienst in Erkrath tätig und von dort aus auch täglich in Hilden im Einsatz. Es folgten mehrere Zwischenstationen als Dienstgruppenleiterin, unter anderem in Ratingen und Langenfeld, ehe sie ihr Weg über Heiligenhaus nach Monheim führte, wo sie ebenfalls Wachleiterin war. Zuletzt war Patricia Aillaud seit dem Jahr 2021 im Führungs- und Lagedienst bei der Leitstelle der Kreispolizei in Mettmann im Einsatz.

"Mit dem Wechsel an die Kirchhofstraße freue ich mich darauf, nun wieder näher dran zu sein an den Menschen. Ich übernehme eine hervorragend organisierte Wache mit vielen engagierten Polizeikräften - so soll es gerne weitergehen. Die Hildenerinnen und Hildener sollen wissen, dass sie sich auf ihre Polizei verlassen können. Als Wachleiterin werde ich selbstverständlich ansprechbar sein für die Bedürfnisse und Sorgen der Bürgerinnen und Bürger", sagte Patricia Aillaud bei ihrem Antrittsbesuch im Rathaus.

Landrat Thomas Hendele zeigte sich froh, den Posten in Hilden neu besetzt zu haben: "Mit Frau Aillaud erhalten die Bürgerinnen und Bürger der Itterstadt eine erfahrene Wachleiterin, die ihre Kompetenz als Führungskraft bereits mehrfach unter Beweis gestellt hat. Ich bin überzeugt davon, dass die Wache in den Händen von Frau Aillaud bestens aufgehoben ist", erklärte Landrat Thomas Hendele im Rahmen des Empfangsbesuches im Rathaus.

Hildens Bürgermeister Claus Pommer heißt Patricia Aillaud herzlich in der Itterstadt willkommen: "Ich freue mich sehr, dass Frau Aillaud ihre Erfahrung und ihr Engagement für die Sicherheit in unserer Stadt einsetzen wird. Die Stadtverwaltung schätzt die enge Zusammenarbeit mit der Polizei und ich bin zuversichtlich, dass unter ihrer Führung diese Partnerschaft noch weiter gestärkt wird."

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell