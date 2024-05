Polizei Mettmann

POL-ME: Toyota Auris gestohlen - die Polizei ermittelt - Hilden - 2405011

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 2. Mai 2024, wurde ein Toyota Auris von einem Parkplatz in Hilden entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war geschehen:

Am Mittwochabend, 1. Mai 2024, stellte der Nutzer eines grauen Toyota Auris sein Auto auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz an der Händelstraße in Höhe der Hausnummer 20 ab. Am nächsten Morgen, gegen 7:40 Uhr, stellte er den Diebstahl des sieben Jahre alten Hybridfahrzeuges fest.

Wie der Toyota mit Kennzeichen aus Düsseldorf (D-) gestohlen werden konnte, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Der Wert des Autos wird mit ungefähr 13.000 Euro beziffert.

Bisher liegen der Hildener Polizei keine konkreten Hinweise auf den oder die Tatverdächtigen und den Verbleib des gestohlenen Autos vor. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungsmaßnahmen wurden eingeleitet, der Toyota zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Hinweise zu verdächtigen Personen sowie Angaben zum aktuellen Standort des gesuchten grauen Toyota Auris, nimmt die Polizei Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell