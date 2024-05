Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2405008

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In Velbert-Mitte kam es am Mittwoch (1. Mai 2024) zu einem Einbruch am helllichten Tage in eine Wohnung an der Friedrichstraße. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatten sich die Täter auf noch unbekannte Art und Weise im Zeitraum zwischen 11:15 Uhr und 20:15 Uhr Zugang in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses verschafft. Anschließend hebelten sie die Tür der betroffenen Wohnung auf und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Entwendet wurde Bargeld sowie das Portemonnaie des Geschädigten. Die Spurensicherung der Polizei nahm vor Ort ihre Arbeit auf.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

Bereits in der Nacht zu Dienstag (30. April 2024) sind bislang noch unbekannte Täter in die Geschäftsräumlichkeiten eines Optikers an der Straße "Neuer Markt" in Haan eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen schlugen die Täter im Zeitraum zwischen 21:30 Uhr am Montagabend und 8:15 Uhr am Dienstagmorgen hierzu eine Scheibe ein und verschafften sich so Zugang in das Ladenlokal. Anschließend entwendeten sie Sonnenbrillen im Wert mehrerer Tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

In Monheim am Rhein sind bereits in der Nacht zu Dienstag (30. April 2024) bislang noch unbekannte Täter in einen Baumarkt an der Benzstraße eingebrochen. Nach dem ersten Stand der Ermittlungen drangen die Täter in den Baumarkt ein, indem sie eine Notausgangstür aufhebelten. Anschließend entwendeten sie Zigaretten im Wert mehrerer Tausend Euro aus dem Baumarkt.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

